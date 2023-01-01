Z-Raid — это многопользовательская игра в жанре Tower Defense, в которой ваша цель — использовать различные типы специального оружия, чтобы защитить свою базу от орд зомби. На Фабрике Зомбиниума долгое время проводились секретные эксперименты, но в последнее время что-то пошло не так... Взрыв распространил повсюду подозрительное фиолетовое вещество, вещество, превращающее людей в зомби! Играйте за обычного человека, пытающегося выжить: устанавливайте турели, повышайте их уровень, улучшайте своего героя, соревнуйтесь на арене, выигрывайте турниры и переживайте все рейды против реальных игроков! Делитесь Z-Raid со своими друзьями и вместе переживите это захватывающее зомби-приключение! Нажмите на отряд, который вы можете себе позволить, и еще раз щелкните пустой выделенный слот, чтобы разместить его. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Используйте специальные турели, такие как ледяная пушка, которая замедляет противников. Каждый купленный вами предмет можно улучшить, что повышает ваши шансы на победу. Разместите турель — коснитесь или щелкните юнит, а затем еще раз на выделенном доступном слоте. Увеличение/уменьшение масштаба — пролистывание двумя пальцами или колесико мыши. Z-Raid был создан ANV Games. , украинская компания по разработке игр. Играйте в другие захватывающие казуальные игры Poki: Ocean and Laborer 2.

Веб-сайт: poki.com

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