WebCatalog
Z-Raid

Z-Raid

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Z-Raid в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Z-Raid — это многопользовательская игра в жанре Tower Defense, в которой ваша цель — использовать различные типы специального оружия, чтобы защитить свою базу от орд зомби. На Фабрике Зомбиниума долгое время проводились секретные эксперименты, но в последнее время что-то пошло не так... Взрыв распространил повсюду подозрительное фиолетовое вещество, вещество, превращающее людей в зомби! Играйте за обычного человека, пытающегося выжить: устанавливайте турели, повышайте их уровень, улучшайте своего героя, соревнуйтесь на арене, выигрывайте турниры и переживайте все рейды против реальных игроков! Делитесь Z-Raid со своими друзьями и вместе переживите это захватывающее зомби-приключение! Нажмите на отряд, который вы можете себе позволить, и еще раз щелкните пустой выделенный слот, чтобы разместить его. Ваши юниты будут автоматически атаковать приближающихся врагов. Используйте специальные турели, такие как ледяная пушка, которая замедляет противников. Каждый купленный вами предмет можно улучшить, что повышает ваши шансы на победу. Разместите турель — коснитесь или щелкните юнит, а затем еще раз на выделенном доступном слоте. Увеличение/уменьшение масштаба — пролистывание двумя пальцами или колесико мыши. Z-Raid был создан ANV Games. , украинская компания по разработке игр. Играйте в другие захватывающие казуальные игры Poki: Ocean and Laborer 2.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Z-Raid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

Like a King

Like a King

poki.com

Dead Again

Dead Again

poki.com

Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

Stupid Zombies 2

Stupid Zombies 2

poki.com

Jumphobia

Jumphobia

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Idle Light City

Idle Light City

poki.com

Ocean

Ocean

poki.com

Yad.com

Yad.com

yad.com

Caesars Slots

Caesars Slots

caesarsgames.com

PixWars 2

PixWars 2

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности