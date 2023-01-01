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Ocean

Ocean

poki.com

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Ocean — это игра-головоломка, разработанная ANV Games. Акулы в океане захватывают деревню за деревней, и драгоценные морские обитатели не смогут защитить себя без ваших четких указаний. Ocean предлагает свежий взгляд на классический жанр «три в ряд», добавляя цепочки, комбо, улучшения и открываемых морских существ! Готовы ли вы пройти через океаны? Нажмите (и удерживайте) на любой фишке, наведите указатель мыши на соседнюю фишку того же цвета и так далее и дальше, собирая длинные полосы фишек одного цвета. Океан был создан Игры АНВ. Сыграйте в другую игру Laborer 2 на Poki бесплатно!

Веб-сайт: poki.com

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