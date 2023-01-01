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Fluffy Mania

Fluffy Mania

poki.com

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Fluffy Mania — это казуальная аркадная игра, созданная Bekho Team. В этой игре ваша цель — формировать цепочки из пушистых животных на экране. Чем дольше вы сможете поддерживать цепочку, тем больше очков вы заработаете. Fluffy Mania представляет собой забавную вариацию традиционного жанра сопоставлений. Это лучшая игра, в которой можно расслабиться и убить время. Нажимайте и перетаскивайте, чтобы формировать цепочки из пушистых животных одного цвета. Чем длиннее цепочка, тем больше очков вы заработаете. Fluffy Mania создана командой Bekho. Играйте в другие игры Poki: Bowling Stars, Bubble Shots, Free Kick Shooter, 9 Ball Pool и Golf Champions.

Веб-сайт: poki.com

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