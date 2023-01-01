Bubbles — это игра-головоломка со стрельбой по пузырям, в которой ваша цель — лопнуть все пузыри с экрана. Вы можете сделать это, постаравшись сгруппировать как минимум три экземпляра пузырей одного цвета. Попробуйте составить большие цепочки, чтобы увеличить свои очки и получить общее удовольствие! Насколько высоко вы сможете набрать очки в Bubbles? Стреляй — ​​левая кнопка мыши. Bubbles создана CoolGames.

Веб-сайт: poki.com

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