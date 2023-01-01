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Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

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Bubbles 2 — это продолжение вашей любимой классической игры о лопании пузырей. В этой игре ставки выше, как и удовольствие, которое вы получите! Соревнуйтесь со временем, пытаясь избавиться от всех пузырьков, которые видите на экране. Вы можете сделать это, постаравшись сгруппировать как минимум три экземпляра пузырей одного цвета. Не забывайте, что чем больше пузырьков вы лопнете одновременно, тем больше очков вы заработаете. Какой у вас самый высокий балл в Bubbles 2? Стреляй — ​​левая кнопка мыши. Игра Bubbles 2 создана CoolGames.

Веб-сайт: poki.com

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