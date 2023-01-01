Bubbles 2 — это продолжение вашей любимой классической игры о лопании пузырей. В этой игре ставки выше, как и удовольствие, которое вы получите! Соревнуйтесь со временем, пытаясь избавиться от всех пузырьков, которые видите на экране. Вы можете сделать это, постаравшись сгруппировать как минимум три экземпляра пузырей одного цвета. Не забывайте, что чем больше пузырьков вы лопнете одновременно, тем больше очков вы заработаете. Какой у вас самый высокий балл в Bubbles 2? Стреляй — ​​левая кнопка мыши. Игра Bubbles 2 создана CoolGames.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bubbles 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.