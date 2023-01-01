Bubble Shots — это классическая аркадная игра на ловкость, цель которой — выстрелить и заставить исчезнуть как можно больше пузырей. Цельтесь и стреляйте пузырьками, а также создавайте группы из более чем трех штук одного цвета, чтобы лопнуть их! Используйте удивительные бонусы, такие как специальные пузыри и бомбы, чтобы быстрее очистить сцену. И помните: время бежит! Используйте мышь, чтобы указать направление, в котором вы хотите стрелять, и сложите пузыри в группы как минимум по 3 одинаковых цвета. Наведите пузырь — удерживайте левую кнопку мыши. Стреляйте — отпустите левую кнопку мыши. Выстрелы пузырьками созданы Команда Бехо. Ознакомьтесь с другими играми Golf Champions и Bowling Stars на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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