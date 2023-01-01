WebCatalog
Bubble Shots

Bubble Shots

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bubble Shots в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bubble Shots — это классическая аркадная игра на ловкость, цель которой — выстрелить и заставить исчезнуть как можно больше пузырей. Цельтесь и стреляйте пузырьками, а также создавайте группы из более чем трех штук одного цвета, чтобы лопнуть их! Используйте удивительные бонусы, такие как специальные пузыри и бомбы, чтобы быстрее очистить сцену. И помните: время бежит! Используйте мышь, чтобы указать направление, в котором вы хотите стрелять, и сложите пузыри в группы как минимум по 3 одинаковых цвета. Наведите пузырь — удерживайте левую кнопку мыши. Стреляйте — отпустите левую кнопку мыши. Выстрелы пузырьками созданы Команда Бехо. Ознакомьтесь с другими играми Golf Champions и Bowling Stars на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bubble Shots, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Fluffy Mania

Fluffy Mania

poki.com

9 Ball Pool

9 Ball Pool

poki.com

Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Bubble Trouble

Bubble Trouble

poki.com

Bubble Charms

Bubble Charms

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Trouble 3

Bubble Trouble 3

poki.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности