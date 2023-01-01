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Pop It vs Spinner

Pop It vs Spinner

poki.com

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Pop It vs Spinner — расслабляющая игра-головоломка, созданная Adgard. В этой игре ваша цель — удалить все попиты, сопоставив одновременно как минимум 2 одинаковые плитки. Постарайтесь заранее просчитать свои ходы, чтобы составить цепочку комбинаций и заработать больше очков. Используйте режим счетчика, когда спичек не осталось, чтобы создать новые, и очистите весь уровень! Обратите внимание на все окно игры, чтобы найти дополнительные всплывающие окна! Обязательно поделитесь игрой с друзьями и расскажите о ней всем! Сможете ли вы лопнуть их все? Коснитесь или щелкните по попитам, к которым прикасаются попиты одинакового цвета. Поп — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Pop It vs Spinner создан Adgard. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Find The Candy, MadZOOng и Merge to Million.

Веб-сайт: poki.com

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