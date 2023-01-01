Каракури — это игра на мышление, в которой вы пытаетесь очистить поле, полное блоков-головоломк. Вы должны расположить цветные блоки, которые вы видите на экране, последовательно, чтобы убрать их с игрового поля. Просто удерживайте и перетащите фигуру справа на игровое поле и следите за тем, чтобы одни и те же цвета всегда касались друг друга. Поместите как можно больше кусочков одинакового цвета рядом друг с другом, чтобы составить комбинации и цепочки-комбо. Если вы любите такие игры, как тетрис, вам понравится забавный поворот, который Каракури привносит в этот жанр! Сможете ли вы побить рекорды своих друзей в Каракури? Поделитесь с ними игрой, чтобы узнать и получить максимум удовольствия! Удерживайте и перетащите фигурку справа на игровое поле. Каракури было создано Okashi Games. Играйте в другие их игры на Poki: MicroWars и Nano War. Вы можете играть в Каракури бесплатно на Poki. В Каракури можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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