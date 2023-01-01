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Unpuzzle

Unpuzzle

poki.com

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Unpuzzle — игра-головоломка, созданная Kek Games. Ваша цель — удалить все части головоломки, пока холст не станет полностью пустым. Нажмите и перетащите кусок, чтобы вытащить его из головоломки. Вы можете вытащить кусок только в том случае, если путь не преграждает никакой другой кусок. Есть несколько уникальных способов решить все эти расслабляющие головоломки. Сможешь ли ты помочь этим кусочкам разгадать головоломку? Удерживайте и перетащите кусочек, чтобы вытащить его из головоломки. Вы можете вытащить кусок только в том случае, если путь не преграждает никакой другой кусок. Уберите все кусочки, чтобы решить головоломку! Unpuzzle была создана компанией Kek Games. Сыграйте в другие снимающие стресс головоломки Poki: UnpuzzleX и Rhomb.

Веб-сайт: poki.com

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