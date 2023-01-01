Shape Fold — игра-головоломка, созданная Bikas. Shape Fold предлагает свежий и уникальный взгляд на классический жанр головоломок. Ваша цель — перетаскивать отдельные части головоломки, чтобы найти их идеальное место и собрать основной объект. В отличие от других игр-головоломок, каждая деталь в этой игре связана и может физически взаимодействовать с другими деталями. Это делает некоторые головоломки проще, а некоторые сложнее. Вы можете исследовать эстетически приятные уровни, включающие объекты истории, культуры, природы, животных и многое другое. Shape Fold — это самый захватывающий опыт складывания в Интернете! Используйте курсор мыши или палец, чтобы перемещать и собирать фигуры и детали. Shape Fold был создан Bikas. Сыграйте бесплатно в другую игру на Poki: Adventure Drivers и Shape Fold Nature.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shape Fold, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.