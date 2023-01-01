UnpuzzleX — игра на мышление, созданная Kek Games. Ваша цель — удалить все части головоломки, пока холст не станет пустым. Нажмите и перетащите кусок, чтобы вытащить его из головоломки. Вы можете вытащить кусок только в том случае, если путь не преграждает никакой другой кусок. В игре 17 уникальных частей головоломки, более 35 уровней, два режима игры (классический и быстрый) и бесчисленное множество способов решения этих расслабляющих головоломок. Шаг за шагом UnpuzzleX поможет вам обрести внутренний покой! Нажмите и перетащите кусочек, чтобы вытащить его из головоломки. Вы можете вытащить кусок только в том случае, если путь не преграждает никакой другой кусок. Удалите все части, чтобы решить головоломку. UnpuzzleX был создан Kek Games. Сыграйте в другую снимающую стресс головоломку на Poki: Rhomb.

Веб-сайт: poki.com

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