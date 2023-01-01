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UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

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UnpuzzleR — игра-головоломка, созданная Kek Games. Ваша цель — удалить все части головоломки, пока холст не станет полностью пустым. Нажмите и перетащите кусок, чтобы вытащить его из головоломки. В этой одной из лучших расслабляющих игр, в которой невозможно застрять, можно потратить некоторое время. Ваш прогресс сохраняется после каждого успешного хода, так что вы можете просто расслабиться и наслаждаться этим успокаивающим опытом, не беспокоясь о решении. Сделайте перерыв, когда захотите, и вернитесь позже, чтобы продолжить с того же места. Всегда есть следующий шаг, и если вы не можете его найти — воспользуйтесь подсказкой или вообще пропустите уровень. Сможете ли вы решить все расслабляющие головоломки в UnpuzzleR? Удерживайте и перетащите кусочек, чтобы вытащить его из головоломки. Вы можете вытащить кусок только в том случае, если путь не преграждает никакой другой кусок. Удалите все кусочки, чтобы решить головоломку! UnpuzzleR был создан Kek Games. Играйте в другие снимающие стресс головоломки Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle и Rhomb.

Веб-сайт: poki.com

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