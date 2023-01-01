Wood Blocks 3D — это игра-головоломка с блоками, созданная Infinity Games. Эта игра вдохнет новую жизнь в классический Тетрис, позволяя вам размещать заданные блоки в любом месте сетки. Вам предлагается играть тремя фигурами одновременно. Перетащите эти части на сетку, чтобы заполнить все квадраты в столбце или строке, чтобы вы могли очистить ее и заработать очки. Используйте бонусы, создавайте комбо и разрабатывайте стратегию своих действий, чтобы максимизировать свой рекорд. Wood Blocks 3D — идеальный способ поработать мозгу, расслабляясь. Перетащите эти кусочки на сетку, чтобы заполнить все квадраты в столбце или строке, чтобы вы могли очистить их и заработать очки. Используйте усиление, если хотите избавиться от детали или повернуть ее. Игра Wood Blocks 3D была создана Infinity Games. Играйте в другие их интеллектуальные игры на Poki: Energy, Infinity Loop, Shapes и Sudoblocks.

Веб-сайт: poki.com

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