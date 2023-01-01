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1010! Deluxe

1010! Deluxe

poki.com

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1010! Deluxe — это игра-головоломка, в которой вам нужно расположить фигуры в идеальные ряды и столбцы, чтобы набрать очки! В 1010 году! Deluxe, вы должны поднять свои навыки игры в Тетрис на новый уровень. Стратегически размещайте все три фигуры на доске во время каждого раунда. Когда вы сформируете полную строку или столбец, кусочки преобразуются в точки! Не забудьте поделиться 1001! Играйте в Deluxe с друзьями и сравнивайте свои результаты! Используйте мышь, чтобы перемещать фигуры. Щелкните левой кнопкой мыши или коснитесь, чтобы взаимодействовать. 1010! Делюкс был создан Poki Studios!

Веб-сайт: poki.com

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