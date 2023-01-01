Расставляйте кусочки тетриса так, чтобы они образовали полные столбцы и ряды! В этой игре с блоками вам предстоит собрать 10 фигур, чтобы набрать очки. В TenTrix вам не нужно ждать, пока выпадут определенные кусочки. Просто разместите любой кластер на любом свободном месте!

Веб-сайт: poki.com

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