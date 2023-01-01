Watermelon Drop
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Watermelon Drop — это игра-головоломка, в которой вам нужно бросать в чашку разные виды фруктов и овощей. Когда два одинаковых типа еды соприкасаются друг с другом, они сливаются и становятся другим, более крупным продуктом! Ваша цель — объединить как можно больше и самых крупных фруктов, не исчерпав при этом места. Когда ваша чашка переполняется и кусочек фрукта или овоща падает через край, игра окончена! В конце игры ваш результат получает рейтинг. Есть ли у вас навыки, чтобы получить ранг А?
Веб-сайт: poki.com
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