Watermelon Drop — это игра-головоломка, в которой вам нужно бросать в чашку разные виды фруктов и овощей. Когда два одинаковых типа еды соприкасаются друг с другом, они сливаются и становятся другим, более крупным продуктом! Ваша цель — объединить как можно больше и самых крупных фруктов, не исчерпав при этом места. Когда ваша чашка переполняется и кусочек фрукта или овоща падает через край, игра окончена! В конце игры ваш результат получает рейтинг. Есть ли у вас навыки, чтобы получить ранг А?

Веб-сайт: poki.com

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