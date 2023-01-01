Chessformer — игра-головоломка, созданная Робертом Альваресом. Обладая лучшими качествами шахмат, Chessformer предлагает настольную игру на основе сетки с использованием знакомых вам шахматных фигур, которые вы знаете и любите. Эти фигуры движутся, как и ожидалось, но после перемещения они падают и не могут снова двигаться, пока не перестанут падать. Цель каждого уровня — захватить короля противника. Но не бойтесь потерять свои фигуры из-за короля, который ленив и никогда не делает ход. Готовы ли вы стать последним шахматным гением? Переместите фигуру. Нажмите на фигуру, которую хотите переместить, а затем нажмите на одну из точек. Chessformer был создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры: Resizer, Block Toggle и Isotiles.

Веб-сайт: poki.com

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