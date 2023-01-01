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Isotiles

Isotiles

poki.com

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Isotiles — игра-головоломка, для решения которой вам потребуются серьезные навыки. Вы играете в головоломку на изометрической сетке, и ваша цель — добраться до выхода, раскрашивая плитки и создавая путь, который приведет вас туда. Некоторые плитки можно пересекать несколько раз, на это указывает номер, который на них указан. Существуют разные плитки, у которых есть свои правила. Например, серые плитки всегда можно пересечь, а фиолетовые ключевые плитки открывают еще одну закрытую фиолетовую плитку. Игра доступна на настольном компьютере и мобильном устройстве. Всего 50 уровней. Достаточно ли вы опытны, чтобы пройти всю игру? Перемещение — клавиши со стрелками / WASD / щелчок мышью. Старт — пробел / ввод / щелчок. Перезапуск — R Пропустить рекламу уровня — L Возврат — escIsotiles был создан Робертом Альваресом. Это его первая игра на Poki, а также он сделал Block Toggle!

Веб-сайт: poki.com

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