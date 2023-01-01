Big Tall Small — платформер-головоломка, созданный Робертом Альваресом. Решение Управляйте несколькими персонажами, которые должны достичь общего выхода. Переключайтесь между персонажами разного размера и характера, чтобы решать головоломки на каждом уровне. Трое друзей могут решить проблемы, которые не под силу одному или двум людям! Не забудьте поделиться Big Tall Small со своими друзьями! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Переключение — вниз, пробел или Enter. Сброс — RBack — Esc или BB. Big Tall Small создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer.

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