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Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

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Dark Light Swap — платформер-головоломка об управлении негативным пространством. Вы должны вести двух персонажей-кубов по имени «Свет» и «Тьма» и помочь им добраться до выходного портала через заполненные препятствиями уровни, похожие на лабиринт. Свет может толкать светлые стены, а Тьма — темные. Переключайтесь между двумя персонажами, тщательно планируйте свои действия и убедитесь, что оба персонажа прошли через свой портал. И не забывайте: вы можете толкнуть стену только в том случае, если сзади есть место, чтобы ее толкнуть! Сколько уровней вам удастся пройти в этой хитроумной и блестящей игре-головоломке? Поделитесь Dark Light Swap с друзьями и сравните свои результаты! Dark Light Swap создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer.

Веб-сайт: poki.com

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