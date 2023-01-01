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Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

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Ledge Throw — это игра-головоломка, в которой вы создаете временные платформы, на которые можно прыгать, и творчески решаете платформенные головоломки. Прежде всего, используйте WASD или клавиши со стрелками, чтобы бегать и прыгать. Нажатие X создаст платформу в виде бумеранга, на которой вы сможете стоять. Однако создание другой платформы уничтожает созданную ранее — даже если вы сейчас на ней стоите! Так что будьте осторожны и обдумывайте свои действия, прежде чем рискнуть. И не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которая покажет вам порядок ходов. Вас ждут 24 веселых уровня и тщательно продуманные головоломки, которые заставят вас почесать голову! Создатель Ledge Throw — Роберт Альварес. На Poki есть и другие игры на мышление: Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer. Вы можете играть в Ledge Throw бесплатно на Poki. В Ledge Throw можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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