Blockins — это платформер-головоломка, в котором вы манипулируете и складываете блоки, похожие на тетрис, чтобы добраться до портала. Вы получите несколько блоков уникальной формы — и сможете пройти уровень, даже если вам удастся перенести один из них в портал! Переключайте блоки, перепрыгивайте с одной платформы на другую, иногда складывайте блоки друг на друга для этого или даже вращайте части. На пути к порталу стоит множество творческих препятствий, поэтому вам предстоит решить множество удивительных и интересных головоломок. Не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которая покажет вам, как пройти уровень. Blockins создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer. Вы можете играть в Blockins бесплатно на Poki. В Blockins можно играть на вашем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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