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Resizer

Resizer

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Resizer — это 2D-платформер-головоломка, созданный Робертом Альваресом. Проходите невозможные препятствия с помощью порталов, меняющих ваш размер. Для решения различных типов головоломок на каждом уровне необходимо несколько разных размеров. Используйте объекты окружающей среды, чтобы облегчить себе работу: толкайте коробки, подпрыгивайте на пружинах, собирайте ключи и многое другое! Идите по-крупному или идите домой, но сначала убедитесь, что вы прошли через портал. Перемещение — WAD или клавиши со стрелками. Сброс — RBack — Esc или BResizer создано Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры: Block Toggle и Isotiles.

Веб-сайт: poki.com

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