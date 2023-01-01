Resizer — это 2D-платформер-головоломка, созданный Робертом Альваресом. Проходите невозможные препятствия с помощью порталов, меняющих ваш размер. Для решения различных типов головоломок на каждом уровне необходимо несколько разных размеров. Используйте объекты окружающей среды, чтобы облегчить себе работу: толкайте коробки, подпрыгивайте на пружинах, собирайте ключи и многое другое! Идите по-крупному или идите домой, но сначала убедитесь, что вы прошли через портал. Перемещение — WAD или клавиши со стрелками. Сброс — RBack — Esc или BResizer создано Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры: Block Toggle и Isotiles.

Веб-сайт: poki.com

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