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Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

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Platform Countdown — это игра-головоломка, в которой вы путешествуете по платформам, на которых есть исчезающие блоки, с которых можно спрыгнуть. На каждом блоке есть цифры, показывающие, сколько раз на них можно наступить, прежде чем они исчезнут. Чтобы закончить уровень, вы должны заранее решить свои действия, прежде чем прыгать на первый блок, и убедиться, что вы очистили все блоки. Не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которая покажет вам порядок платформ. Множество забавных уровней и тщательно продуманных головоломок заставят вас почесать голову! Платформа обратного отсчета создана Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer. Вы можете играть в Platform Countdown бесплатно на Poki. В Platform Countdown можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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