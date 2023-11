One Button Bounce — игра-головоломка, в которой вы управляете персонажем, который постоянно бегает взад и вперед по платформе. Не имея возможности остановиться, ваша задача — правильно рассчитать время прыжков персонажа, чтобы ваше проклятие превратилось в способ решить головоломку. Используйте W, пробел или стрелку вверх, чтобы прыгать и отскакивать от стен. Перепрыгивайте с одной платформы на другую, пока не доберетесь до портала, который перенесет вас на следующую. На пути к порталу стоит множество творческих препятствий, поэтому вам предстоит решить множество удивительных и интересных головоломок. Не волнуйтесь, если вы застряли — вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которая покажет вам, как пройти уровень. Используйте W, пробел или стрелку вверх, чтобы прыгать и отскакивать от стен. Перепрыгивайте с одной платформы на другую, пока не доберетесь до портала, который перенесет вас на следующую. One Button Bounce создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer. Вы можете играть в One Button Bounce бесплатно на Poki. В One Button Bounce можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

