Jumping Clones — игра-головоломка, созданная Робертом Альваресом. В этой игре вам придется пройти платформенный уровень, полный специальной механики, но суть в том, что вы управляете несколькими персонажами одновременно! Вам придется использовать свои мыслительные способности, чтобы синхронизировать движения или использовать местность для передвижения. Сможете ли вы пройти все уровни? Давайте прыгать! Клавиши со стрелками или клоны WASDJumping были созданы Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры: Resizer, Block Toggle и Isotiles.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumping Clones, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.