Teleport Jumper — это 2D-платформер-головоломка, созданный Робертом Альваресом. Используйте телепорт на короткое расстояние, чтобы обойти препятствия и добраться до выхода на каждом уровне. Используйте ключ телепорта, чтобы открыть новый ящик, в котором вы сможете контролировать, где вы возродитесь. Определите, куда именно вы будете телепортироваться, и тщательно выбирайте свои шаги, чтобы пройти уровень через портал. Не забудьте поделиться Teleport Jumper с друзьями! Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Телепорт — X, J или пробел. Отмена телепорта — C или KReset — RBack — Esc или BT. Teleport Jumper создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры: Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer.

Веб-сайт: poki.com

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