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Plactions

Plactions

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Plactions — это платформер-головоломка, в которой у вас есть ограниченное количество действий, чтобы преодолеть препятствия и пройти уровень. Прыгайте, мчитесь, переключайте лазеры, меняйте гравитацию и телепортируйтесь, чтобы проложить путь к выходу на каждом уровне. Plactions разумно сочетает в себе платформер, головоломки и тайм-атаки и предлагает беспрецедентный опыт головоломок. Не забудьте поделиться ею с друзьями и посмотреть, кто быстрее завершит игру! Plactions создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer.

Веб-сайт: poki.com

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