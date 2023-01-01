Jump and Hover — это платформер-головоломка, в котором вы управляете кубическим персонажем, которому необходимо пройти уровни, заполненные препятствиями и шипами, не умирая. Игра довольно понятна: вам нужно прыгать и парить, чтобы пройти опасные уровни. Контролируйте и рассчитывайте время прыжков с умом, чтобы оставаться на плаву. Ваш таймер наведения истощается почти сразу, так что не теряйте ни секунды в воздухе и заранее подумайте, на какую платформу вы хотите запрыгнуть. По уровням разбросаны батарейки. Эти батареи помогут вам перезарядить ховербар в воздухе. Не забывайте, что прикосновение к земле делает то же самое! Так что давай и попробуй. Сможете ли вы прыгать и парить на пути к победе? Jump and Hover создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer.

Веб-сайт: poki.com

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