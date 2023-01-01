Hop Warp — это игра на мышление, в которой вы преодолеваете препятствия и собираете звезды, чтобы пройти уровень. У вас есть возможность телепортироваться в любую точку игры, но вы можете использовать свою силу только ограниченное количество раз. Чтобы победить в этой игре, вы должны обдумать свои ходы, прежде чем действовать, и собрать все звезды, разбросанные по уровню. Не волнуйтесь, если вы застрянете — вы всегда можете воспользоваться подсказкой, которая покажет вам порядок расположения звезд. Множество увлекательных уровней и тщательно продуманных головоломок заставят вас почесать голову. Обратите внимание на красные области, где вы не можете использовать свою силу! Сможете ли вы пройти каждый уровень в Hop Warp? Hop Warp создан Робертом Альваресом. На Poki есть и другие игры на мышление: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer и Resizer. Вы можете играть в Hop Warp бесплатно на Poki. В Hop Warp можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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