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One More Line

One More Line

poki.com

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One More Line — это казуальная аркадная игра, в которой вы увидите, как долго может вырасти ваша очередь! Эта захватывающая игра, управляемая одной кнопкой, созданная SMG Studios, проверит ваши навыки и время. Сыграйте в One More Line в Poki и посмотрите, насколько безумной может быть ваша линия. Удерживайте пробел в нужный момент, чтобы перемещать линию от точки к точке. Однако бегите по сторонам, и ваша линия закончится! Обманчиво простая, но невероятно сложная игра One More Line on Poki уже сегодня. Управление: Пробел — удерживайте, чтобы раскачиваться. О создателе: One More Line — третья часть серии One More от SMG Studios, базирующейся в Мельбурне, Австралия. В серию также входят One More Dash и One More Bounce. Они также являются создателями Super One More Jump, Thumb Drift и многих других.

Веб-сайт: poki.com

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