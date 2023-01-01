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One More Dash

One More Dash

poki.com

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One More Dash, продолжение One More Line, — это игра на ловкость от SMG Studios, в которой вам нужно перебегать от кольца к кольцу, чтобы увидеть, как далеко вы сможете пройти. Думаете, у вас есть все необходимое, чтобы одолеть One More Dash, обманчиво простую игру, в которой нужно торопиться и рассчитывать время? Вторая часть серии игр One More, в которой предстоит выполнить более 200 стремительных миссий, не разочаровывает. Ваша цель проста: быстро перебегать от круга к кругу, чтобы продолжить раунд. Обратите особое внимание на время! Ударьте по твердым частям, и ваш рывок готов! Элементы управления: Пробел — тире О создателе: One More Dash — третья часть серии One More от студии SMG Studios, базирующейся в Мельбурне, Австралия. В серию также входят One More Line и One More Bounce. Они также являются создателями Super One More Jump, Thumb Drift и многих других.

Веб-сайт: poki.com

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