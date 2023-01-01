Только один? — это крутая игра на ловкость, в которой вам нужно целиться и забрасывать мяч в чашку, чтобы перейти на следующий уровень. Чем больше стен вы используете, чтобы отбить мяч, тем выше станет ваш комбо-счет! Всего в одном? В Poki уровни становятся все сложнее и сложнее, а препятствий становится все больше, поэтому будьте осторожны, ведь у вас есть только одна жизнь! Игра разработана как HTML5-игра, а это значит, что в нее можно играть Just One? как на настольном компьютере, так и в мобильном браузере! Управление: Стреляй — ​​перетаскивай мышью. О создателе: QKY games — создатель этой захватывающей игры. Они также являются создателями Stickjet Challenge на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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