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Just One?

Just One?

poki.com

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Только один? — это крутая игра на ловкость, в которой вам нужно целиться и забрасывать мяч в чашку, чтобы перейти на следующий уровень. Чем больше стен вы используете, чтобы отбить мяч, тем выше станет ваш комбо-счет! Всего в одном? В Poki уровни становятся все сложнее и сложнее, а препятствий становится все больше, поэтому будьте осторожны, ведь у вас есть только одна жизнь! Игра разработана как HTML5-игра, а это значит, что в нее можно играть Just One? как на настольном компьютере, так и в мобильном браузере! Управление: Стреляй — ​​перетаскивай мышью. О создателе: QKY games — создатель этой захватывающей игры. Они также являются создателями Stickjet Challenge на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Just One?, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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