Golfinity — это аркадная игра в мини-гольф, в которой вы преодолеваете препятствия на каждом уровне, чтобы добраться до флага в лунке. Вы целитесь и измеряете силу удара, перетаскивая мышь. Чтобы победить, вам нужно будет точно определить углы отскока и силу, которую вы вкладываете в мяч. Существует также бесконечный режим с множеством уровней сложности на выбор, если вы предпочитаете бить по мячу как можно дольше! Будьте осторожны с бесполезными ударами в бесконечном режиме, так как вы потеряете очки здоровья, если промахнетесь. Готовы ли вы забить гол? Golfinity создана MHP Indie Labs. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Golfinity бесплатно на Poki. В Golfinity можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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