WebCatalog
Golfinity

Golfinity

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Golfinity в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Golfinity — это аркадная игра в мини-гольф, в которой вы преодолеваете препятствия на каждом уровне, чтобы добраться до флага в лунке. Вы целитесь и измеряете силу удара, перетаскивая мышь. Чтобы победить, вам нужно будет точно определить углы отскока и силу, которую вы вкладываете в мяч. Существует также бесконечный режим с множеством уровней сложности на выбор, если вы предпочитаете бить по мячу как можно дольше! Будьте осторожны с бесполезными ударами в бесконечном режиме, так как вы потеряете очки здоровья, если промахнетесь. Готовы ли вы забить гол? Golfinity создана MHP Indie Labs. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Golfinity бесплатно на Poki. В Golfinity можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Golfinity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

100% Golf

100% Golf

poki.com

Swipe Basketball

Swipe Basketball

poki.com

9 Ball Pool

9 Ball Pool

poki.com

Bonk Beach Ball

Bonk Beach Ball

poki.com

Just One?

Just One?

poki.com

Golf Gardens FRVR

Golf Gardens FRVR

golfgardens.frvr.com

Into the Pit

Into the Pit

poki.com

Golf Champions

Golf Champions

poki.com

GolfParty.io

GolfParty.io

golfparty.io

Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности