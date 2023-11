Into The Pit — это аркадная игра, в которой вас ждут напряженные бои. Собирайте монеты, побеждая врагов, чтобы перейти на следующий этап, но будьте осторожны в битвах с боссами! Уклоняйтесь от врагов и стреляйте вокруг, чтобы очистить каждый этап, собирая бонусы, чтобы сделать игровой процесс взрывным и попытаться пережить испытание! WASD или клавиши со стрелками для перемещения / прицеливания бонусовИграйте на настольном компьютере или на мобильном телефоне в Poki. Если вас интересуют игры, похожие на Into the Pit, обратите внимание на наши аркадные игры. Наслаждайтесь серфингом здесь, на Poki!

