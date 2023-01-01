Crossy Road — аркадная игра, созданная Hipster Whale, геймплей которой похож на классическую игру Frogger. В Crossy Road вам придется объезжать пробки, прыгать по бревнам, обходить поезда и собирать монеты. Следите за тем, чтобы не оставаться на месте слишком долго, иначе вы поджаритесь! Каждая игра Crossy Road приносит вам монеты, которые можно использовать для разблокировки новых интересных персонажей. Только на Poki вы можете играть в Crossy Road исключительно онлайн бесплатно в браузере. Ищете больше игр? Посетите нашу страницу «Популярные игры». Используйте клавиши со стрелками для перемещения в сторону или вперед. Не стойте на пути приближающихся автомобилей или других приближающихся объектов.

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