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Skateboard Hero

Skateboard Hero

poki.com

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Skateboard Hero — это спортивная игра, разработанная b10b Games. Выполняйте крутые и стильные трюки, чтобы произвести впечатление на своих поклонников и друзей. Вы можете рассчитывать свои трюки, чтобы составлять комбо с прыжками и гриндами. Приготовьтесь насладиться этой захватывающей игрой на скейтборде и мчитесь к победе! Сможете ли вы выиграть золотую медаль во всех соревнованиях? Jump — Spacebar или TapSkateboard Hero создана b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с игровым процессом в аркадном стиле. Играйте в другие игры Stock Car Hero и Superbike Hero на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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