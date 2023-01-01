Slalom Hero — это аркадная игра, разработанная b10b. В этой игре вы можете выбрать своего героя и соревноваться на трех трассах соревнований по зимнему спортивному слалому. Пробирайтесь между воротами слалома, собирайте бонусы, чтобы улучшить свое время, и, самое главное, получайте удовольствие! Сможете ли вы выиграть золотую медаль в Slalom Hero? Управление — клавиши со стрелками влево/вправо Slalom Hero создана b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с аркадным игровым процессом по своей сути. Играйте в другие их игры на Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero и Firefighter Pinball.

Веб-сайт: poki.com

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