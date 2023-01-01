WebCatalog
Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Slalom Hero в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Slalom Hero — это аркадная игра, разработанная b10b. В этой игре вы можете выбрать своего героя и соревноваться на трех трассах соревнований по зимнему спортивному слалому. Пробирайтесь между воротами слалома, собирайте бонусы, чтобы улучшить свое время, и, самое главное, получайте удовольствие! Сможете ли вы выиграть золотую медаль в Slalom Hero? Управление — клавиши со стрелками влево/вправо Slalom Hero создана b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с аркадным игровым процессом по своей сути. Играйте в другие их игры на Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero и Firefighter Pinball.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slalom Hero, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tennis Hero

Tennis Hero

poki.com

MTB Hero

MTB Hero

poki.com

Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

Athletics Hero

Athletics Hero

poki.com

Skateboard Hero

Skateboard Hero

poki.com

Grand Prix Hero

Grand Prix Hero

poki.com

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Stock Car Hero

Stock Car Hero

poki.com

Firefighter Pinball

Firefighter Pinball

poki.com

Olly's Medal Run

Olly's Medal Run

poki.com

Foot Chinko

Foot Chinko

poki.com

Unicycle Hero

Unicycle Hero

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности