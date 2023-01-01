Tennis Hero — это спортивная игра, разработанная b10b Games. Вы участвуете в самом захватывающем теннисном событии века. Выберите своего персонажа и отправляйтесь в путешествие, чтобы выиграть все медали. Присоединяйтесь к соревнованию с тремя противниками и постарайтесь набрать как можно больше очков. Сможете ли вы выиграть золотую медаль? Нажмите, чтобы точно рассчитать время своих бросков. Подавайте, удерживая и отпуская, когда полоса мощности достигла максимума. Избегайте пересиливания! Tennis Hero был создан b10b, канадской компанией по разработке игр, которая предлагает бесплатные браузерные игры с аркадным игровым процессом по своей сути. Играйте в другие игры Stock Car Hero, Superbike Hero, Skateboard Hero, Athletics Hero, Firefighter Pinball и Rainbow Star Pinball на Poki!

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