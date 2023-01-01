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Olly's Medal Run

Olly's Medal Run

poki.com

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Выиграйте все олимпийские соревнования в «Забеге за медали Олли»! Это спортивное соревнование объединяет несколько мероприятий Летних Олимпийских игр. Ваш звездный спортсмен может быстро бегать, перепрыгивать препятствия и плавать с рекордной скоростью. Перебежав в следующую зону, вы должны завершить совершенно новое событие! Постарайтесь выиграть импровизированные матчи по боксу и футболу, чтобы продолжать собирать золото. Затем выберите новую форму и выиграйте медали для другой страны. Есть так много способов добиться победы!

Веб-сайт: poki.com

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