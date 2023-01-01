Goalkeeper Challenge

Остановите натиск летящих футбольных мячей! В этом испытании по штрафным ударам вы сможете управлять звездным вратарем. Цель состоит в том, чтобы отразить каждый удар по воротам. Нырять можно в любом направлении на любой высоте. Остановите последнюю цель, чтобы войти в бонусный раунд!

Веб-сайт: poki.com

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