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Soccer Skills World Cup

Soccer Skills World Cup

poki.com

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Soccer Skills World Cup — это спортивная 3D-игра, позволяющая вам играть в захватывающие футбольные турниры на ходу. Играйте в динамичные реалистичные футбольные матчи онлайн против компьютера или реальных людей и приведите свою любимую команду к победе! Выбирайте национальную футбольную команду, пройдите раунды от четвертьфинала и полуфинала до гранд-финала чемпионата! Независимо от того, называете ли вы это футболом или футболом, вам понравится эта сложная игра. Это позволит вам оказаться в центре событий и раскрыть ваши лучшие навыки. Просто перетащите палец мышью в том направлении, в котором хотите двигаться. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на скорость вашего игрока, а также на силу ваших ударов. Soccer Skills World Cup позволит вам выполнять вбрасывания, угловые удары, фолы и пенальти! Готовы ли вы стать самой известной футбольной командой в мире? Проведите пальцем мышью в том направлении, в котором хотите двигаться. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на вашу скорость, а также на вашу силу. Soccer Skills World Cup — это спортивная игра, созданная Radical Play. Играйте в другие захватывающие спортивные игры на Poki: Soccer Skills Euro Cup и Soccer Skills Champions League. Да, все игры Soccer Skills имеют многопользовательский режим, который позволяет вам играть в матчи против реальных людей. Вы можете играть в Soccer Skills World Cup бесплатно на Poki.Soccer Skills. В чемпионат мира можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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