Soccer Skills Euro Cup — спортивная игра, созданная Radical Play. Наслаждайтесь динамичной футбольной игрой в 3D, в которой участвуют матчи 11 на 11. Это Еврокубок 2021 года. В эту игру очень легко играть, и она затягивает! Выберите национальную футбольную команду, присоединитесь к чемпионату Европы и постарайтесь обыграть всех своих соперников. Просто перетащите палец или мышь в нужном направлении. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на скорость вашего игрока, а также на силу ваших ударов. Готовы ли вы выиграть Кубок Европы по футбольным навыкам? Проведите пальцем или мышью в том направлении, в котором хотите двигаться. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на вашу скорость, а также на вашу силу. Soccer Skills Euro Cup — это спортивная игра, созданная Radical Play. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Soccer Skills Euro Cup, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.