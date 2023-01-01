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Soccer Skills Euro Cup

Soccer Skills Euro Cup

poki.com

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Soccer Skills Euro Cup — спортивная игра, созданная Radical Play. Наслаждайтесь динамичной футбольной игрой в 3D, в которой участвуют матчи 11 на 11. Это Еврокубок 2021 года. В эту игру очень легко играть, и она затягивает! Выберите национальную футбольную команду, присоединитесь к чемпионату Европы и постарайтесь обыграть всех своих соперников. Просто перетащите палец или мышь в нужном направлении. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на скорость вашего игрока, а также на силу ваших ударов. Готовы ли вы выиграть Кубок Европы по футбольным навыкам? Проведите пальцем или мышью в том направлении, в котором хотите двигаться. Когда вы отпустите мяч, вы ударите по мячу. Интенсивность вашего сопротивления повлияет на вашу скорость, а также на вашу силу. Soccer Skills Euro Cup — это спортивная игра, созданная Radical Play. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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