Golfparty.io — это многопользовательская онлайн-игра в мини-гольф, в которой вы соревнуетесь с другими игроками, чтобы узнать, кто первым забьет мяч! Ваша цель — просто заставить мяч катиться через различные ловушки, скалы, хитроумные приспособления и многие другие препятствия в лунку, ожидающую в конце уровня. Ваша оценка будет зависеть от количества сделанных вами выстрелов, а также от вашей ловкости. Постарайтесь тщательно целиться и делать как можно меньше ударов. Удерживайте палец или мышь, чтобы начать прицеливаться. Вы можете перетащить курсор назад, чтобы настроить интенсивность ударов, и нацелиться влево или вправо, чтобы изменить направление. Отпустите, чтобы стрелять! Пригласите своих друзей и сыграйте друг против друга, чтобы узнать, кто лучший игрок в гольф!

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