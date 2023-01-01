Bonk Beach Ball — это 3D-игра с физикой и балансировкой, в которой вы перетаскиваете большой пляжный мяч и целитесь в отверстие внутри спасательного круга. Держите мяч подальше от воды, иначе вы проиграете раунд! Имейте в виду, что у вас ограниченное количество прыжков, и по мере вашего продвижения уровни будут становиться все сложнее. Вы должны уделять максимум внимания, чтобы стать лучшим в Bonk Beach Ball. Давай, покажи нам, как ты катишься! Используйте курсор мыши или палец, чтобы перетаскивать и перемещать мяч. Jump — Beach Ball SpaceBonk создан компанией Fumingo Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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