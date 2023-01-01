KORi WALk — это игра-головоломка на ловкость, в которой вы пытаетесь удержаться на двух ногах на коварной платформе с опасным водоемом. Чтобы управлять своими конечностями, вам нужно использовать курсор как рогатку. Нажмите и перетащите мышь, чтобы отступить, и отпустите, чтобы запустить свои глупые, гибкие ноги вперед. Обратите внимание на то, какую ногу вы бросаете, иначе вы можете упасть в воду и проиграть игру. Преодолейте всевозможные короткие и широкие пропасти, не касаясь воды, ударяйте по флажкам, чтобы активировать контрольно-пропускные пункты, и собирайте по пути вкусную морковку, чтобы сравнивать результаты с результатами друзей. Не забудьте поделиться kORi WALk со своими друзьями, чтобы вы могли сравнить свои результаты! Перемещение — щелкните, перетащите и отпустите левую кнопку мыши, чтобы бросить персонажа. kORi WALk создан Korigame. Это их первая игра на Poki: Climb Fling. Вы можете играть в kORi WALk бесплатно на Poki. В kORi WALk можно играть на своем компьютере.

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