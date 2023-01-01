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Sausage Flip

Sausage Flip

poki.com

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Sausage Flip — это аркадная игра, в которой вам предстоит испытать уникальную задачу — швырять сосиску с выпученными глазами. Вы играете, перетаскивая палец или мышь назад, чтобы прицелиться, и отпуская, чтобы выстрелить в колбасу. Но будьте осторожны: игра не так проста, как кажется. Вам нужно добраться до финиша, не упав с платформы, полной удивительных, но часто коварных объектов, таких как ракетные машины, мягкие блоки, вращающиеся приспособления и многое другое! Продолжая играть, вы откроете множество крутых скинов и костюмов, чтобы оформить свою колбасу так, как вам нравится. Не забудьте поделиться игрой с друзьями и показать всем, кто лучший (хот-дог)! Перетащите палец или мышь назад, чтобы прицелиться, отпустите, чтобы выстрелить. Sausage Flip создан Madbox. На Poki есть и другие легендарные игры на ловкость: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants и Zen Blocks. Вы можете играть в Sausage Flip бесплатно на Poki. В Sausage Flip можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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