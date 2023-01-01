Swingo — это аркадная игра, сочетающая жанры платформера и экшена в одном увлекательном пакете. Вы управляете милым прыгающим персонажем, который может передвигаться только с помощью крюка. Выстрелите крюком и тяните себя в нужном направлении! Ваш персонаж будет раскачиваться и подпрыгивать, пока вы не достигнете фруктов в конце каждого уровня. За каждый успешно пройденный уровень вы получаете несколько очков, которые в сумме позволяют разблокировать новых крутых персонажей. Первая — лягушка. Сможете ли вы разблокировать всех животных? Вам понравится исследовать яркие и творческие уровни, полные сюрпризов в Swingo! Используйте крюк, чтобы передвигаться! Цельтесь и стреляйте — щелкните левой кнопкой мыши, перетащите и отпустите. В игре есть масса уникальных персонажей Swingo, которые можно разблокировать. Все они созданы по мотивам животных. Swingo была создана Blumgi, студией разработки игр, базирующейся во Франции. Играйте в их легендарные игры на Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi Castle. В Swingo можно играть бесплатно на Poki. В Swingo можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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