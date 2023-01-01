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Heart Star

Heart Star

poki.com

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Heart Star — игра-головоломка, созданная Adventure Islands. Измените мир вокруг себя! Heart Star позволяет вам управлять двумя персонажами, которые должны достичь конечной зоны на каждом уровне, манипулируя игровыми объектами, связанными с их соответствующими цветами. Переключайтесь между девочкой и мальчиком, чтобы осторожно перемещаться и менять комнату. Используйте командную работу, чтобы освоить каждый уровень! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Смена персонажа — CJump — XHeart Star была создана Adventure Islands. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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