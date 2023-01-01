Total Party Kill — это игра-головоломка, в которой вы проходите заполненные препятствиями подземелья, меняя персонажей в нужный момент. Управляйте тремя уникальными персонажами, которые должны достичь конечной зоны на каждом уровне, манипулируя игровыми объектами, связанными с их классами и специальными действиями. Переключайтесь между героями, чтобы осторожно перемещаться и менять комнату, используя различные специальные действия. Используйте командную работу, чтобы освоить каждый уровень! Перемещение — клавиши со стрелками. Смена персонажа — A. Прыжок — S или пробел. Специальное действие — D. Перезапуск уровня — R. Компания Total Party Kill была создана Adventure Islands. Откройте для себя еще одну игру от тех же разработчиков на Poki: Heart Star

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